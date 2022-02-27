Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında güçlü rakipler arasında olan Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecekti.

Ancak bu maç rakip takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamadı ve ileri bir tarihe ertelendi.

Bu maçın ne zaman oynanacağına dair detaylar artık belli olmaya başlarken, Fenerbahçe dün aldığı Monaco yenilgisini unutturmak istiyor.

Ligin 27. hastasında Monaco'ya 92-78 gibi bir farkla yenilen ve 10. sırada olan Fenerbahçe Beko için Kızılyıldız maçı bir hayli önemli.

Bu kapsamda basketbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını merak ederken karşılaşmanın tarihi, Euroleague'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu gece oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Miguel Angel Perez, Michele Rossi ve Jakub Zamojski hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS üyesi olması gerekmekte.

FENERBAHÇE KADROSUNDA SON DURUM

Fenerbahçe Beko’da Belgrad kafilesinde yer alan Jan Vesely ve Marial Shayok’un durumlarına maç saatinde karar verilecek.

Türkiye Kupası'nda sakatlanan Pierria Henry’nin yanı sıra; FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Ahmet Düverioğlu, Kızılyıldız mücadelesinde forma giyemeyecek.