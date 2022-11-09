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    Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte maçın detayları..
    • 09.11.2022 - 15:41
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    Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk edecek.

    Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçın beşini kazandı. EuroLeague’de lider olan Fenerbahçe sonuncu sırada yer alan Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

    Kızılyıldız takımı EuroLeague’de bu sezon oynadığı altı maçın beşini kaybederek son sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçını Miguel Angel Perez, Leandro Lezcano ve Hugues Thepenier hakem üçlüsü yönetecek.

    Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman?

    Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız EuroLeague maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak.


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