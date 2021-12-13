Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 15. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe Beko, bu hafta Maccabi Playtika Tel Aviv karşısında olacak.

İnişli-çıkışlı giden grafiğini yukarı yönlü çeviren ve kendisini toparlayan Fenerbahçe, galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Playtika’yı ağırlayacak. 14 Aralık Salı günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, bu mücadelenin ardından çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 16 Aralık Perşembe günü 20.45’te Bitci Baskonia’yı konuk edecek.