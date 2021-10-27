Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 7. hafta maçında, Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yedinci hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasına evinde aldığı Barcelona mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Yunanistan'dan galibiyetle dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.

Kıran kırana geçecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçının tarihi, yayın saati ve kanalını araştırıyor.

Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı, 28 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.