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- Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka'nın karşı karşıya geleceği maçın detayları belli oldu. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
- 31.10.2022 - 10:02
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinda oynanacak maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Basketbolseverler bu zorlu maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 4 maçıda kazanırken Pına Karşıyaka 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Peki Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.