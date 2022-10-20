- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 20.10.2022 - 09:37
Fenerbahçe Beko Euroleague 4. maçında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında merak edilenler basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Euroleague'de oynadığı ilk 3 maçıda kazanmayı başardı. Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe evinde oynayacağı Valencia Basket maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Valencia Basket Euroleague'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12. sırada bulunuyor.
Peki Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları..
Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 20 Ekim Perşembe (bugün) saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.