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    Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4. hafta maçında İspanyol ekibi Valencia‘yı konuk ediyor. İşte maçın detayları..
    • 20.10.2022 - 09:37
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    Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Euroleague 4. maçında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında merak edilenler basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

    Temsilcimiz Fenerbahçe Euroleague'de oynadığı ilk 3 maçıda kazanmayı başardı. Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe evinde oynayacağı Valencia Basket maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    Valencia Basket Euroleague'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12. sırada bulunuyor.

    Peki Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları..

    Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 20 Ekim Perşembe (bugün) saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.


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