Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 11. hafta maçında, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 11. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Şu ana kadarki maçlarda istediği performansı sergileyemeyen temsilcimiz, bu zorlu deplasmandan galip olarak İstanbul'a dönmek istiyor.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.

Maçı kaçırmak istemeyen basktebolseverler ise Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçının zaman ve saat bilgisi hakkında araştırmalar yapıyor,.

Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı, 19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak ve BeIN Sports 3 kanalından takip edilebilecek.