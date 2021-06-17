Fenerbahçe Beko'da 6 isimle yollar ayrıldı

Sarı-lacivertliler sözleşmesi sona eren 6 isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro yapıulnamasına devam ediyor.

Yeni aezonda farklı bir kadroyla mücadele etmeyi planlaytan sarı-lacivertli kulüp baqzaı oyuncularla yolları ayırıyor.

6 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Beko, Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"KARİYERLERİNİN YENİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Dyshawn Pierre ile 2+1 sözleşme yenileyen sarı-lacivertli kulüp daha önce Edgaras Ulanovas'a da veda etmişti.