Fenerbahçe, Beşiktaş serisinde öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı.
Karşılaşmanın büyük bölümünde kontrolünü koruyan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 96-88 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Öte yandan bitime 54 saniye kala ikinci teknik faulünü alan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, oyundan ihraç edildi.
Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması 1 Haziran Cumartesi günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Fenerbahçe: 96 - Beşiktaş: 88
Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner
Fenerbahçe: Calathes 6, Emre Ekşioğlu 1, Melih Mahmutoğlu 2, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 13, Wilbekin 18, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 5, Guduric 4
Beşiktaş: Mathews 4, Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 10, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu
1. Periyot: 23-23
Devre: 56-48
3. Periyot: 78-65
5 faulle çıkanlar: 31.42 Mitchell, 33.03 Mathews (Beşiktaş)
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