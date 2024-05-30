Fenerbahçe, Beşiktaş serisinde öne geçti
ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşmanın büyük bölümünde kontrolünü koruyan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 96-88 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Öte yandan bitime 54 saniye kala ikinci teknik faulünü alan Başantrenörü Dusan Alimpijevic, oyundan ihraç edildi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması 1 Haziran Cumartesi günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Fenerbahçe: 96 - Beşiktaş: 88

Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

Fenerbahçe: Calathes 6, Emre Ekşioğlu 1, Melih Mahmutoğlu 2, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 13, Wilbekin 18, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 5, Guduric 4

Beşiktaş: Mathews 4, Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 10, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

1. Periyot: 23-23

Devre: 56-48

3. Periyot: 78-65

5 faulle çıkanlar: 31.42 Mitchell, 33.03 Mathews (Beşiktaş)