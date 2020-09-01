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    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

    Bu sezon bütçesinde küçülmeye giden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, evinde ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek sezon öncesi moral buldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 17:38
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 17:38
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    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe, hazırlık maçında ligin diğer ekiplerinden Beşiktaş'ı 79-77 yendi.

    FENERBAHÇE DEVRE ARASINA DA ÖNDE GİRDİ

    Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

    Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı mağlup etti #1

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı mağlup etti #3

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