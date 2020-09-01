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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti
Bu sezon bütçesinde küçülmeye giden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, evinde ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek sezon öncesi moral buldu.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 17:38
- Güncelleme : 01.09.2020 - 17:38
Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe, hazırlık maçında ligin diğer ekiplerinden Beşiktaş'ı 79-77 yendi.
FENERBAHÇE DEVRE ARASINA DA ÖNDE GİRDİ
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.