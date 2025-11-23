Fenerbahçe, Bursaspor Basketbol'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi.
- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe kazanarak evinde galip geldi.
- Bursaspor'da Childress 22 sayıyla öne çıkarken, Fenerbahçe'de Baldwin ve Onuralp Bitim 18'er sayı attı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-84'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
Fenerbahçe: Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5
Bursaspor Basketbol: Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10
1. Periyot: 23-21
Devre: 41-45
3. Periyot: 67-64