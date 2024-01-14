Fenerbahçe, Çağdaş Bodrumspor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Menteşe Spor Salonu'nda oynanan müsabaka büyük bir çekişmeye sahne olurken kazanan 93-92'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, 13. galibiyetini aldı
Bu galibiyetle Fenerbahçe ligde 16. maçında 13. galibiyetini alırken Çağdaş Bodrumspor 16. maçında 11. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmadan mağlup ayılan Bodrumspor önümüzdeki hafta deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşırken Fenerbahçe sahasında Karşıyaka’yı konuk edecek.
Skor dağılımı
Bodrumspor: Artis 2, Can Uğur Öğüt 5, Warren 11, Alibegovic 15, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Ali Yiğit Yılmaz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 6, Ahmet Düverioğlu 20, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 29
Fenerbahçe: Şehmus Hazer 6, Wilbekin 21, Sertaç Şanlı 1, Papagiannis 5, Melih Mahmutoğlu 27, Tarık Biberovic 6, Mert Emre Ekşioğlu, Pierre 14, Madar 13, Sestina,
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış