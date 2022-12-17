Fenerbahçe, Baskonia'ya mağlup oldu

Fenerbahçe, Euroleague'in 14. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'ya 76-70 yenildi.

EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk etti.

Baskonia, Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe'yi de deplasmanda 76-70 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de üst üste 3. iç saha mağlubiyeti

Johnathan Motley, Scottie Wilbekin ve Nemanja Bjelica gibi önemli oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe, EuroLeague'deki son 4 maçında 3. yenilgisini alırken ligdeki Türk Telekom maçı da dahil olmak üzere resmi maçlardaki üst üste 3. iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Baskonia 2 maç üst üste kazandı

EuroLeague'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Baskonia ise Anadolu Efes'in ardından Fenerbahçe'yi de mağlup ederek bu sezon EuroLeague'de deplasmanda ilk kez 2 maç üst üste kazandı.

Fenerbahçe'de Marko Guduric, 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Tonye Jekiri de 12 sayı, 9 ribaunt ile öne çıktı. Nick Calathes ise 11 sayı, 13 ribaunt, 4 asist ile takıma katkı sağladı. Baskonia'da Markus Howard, 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Pierria Henry; 13 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı.