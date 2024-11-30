Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e şans tanımadı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-69'luk skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla 2 maçı eksik namağlup sarı-lacivertliler, 8. maçında da galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 4, Allemand 10, Williams 23, Meesseman 20, Charles 15, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 3, Tilbe Şenyürek 3

ÇBK Mersin: Anderson 19, Sinem Ataş 5, Howard 6, Fauthoux 6, Rupert 16, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 2, McCovan 8