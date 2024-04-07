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Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek final serisinde durumu 2-0'a getirdi Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında sahasında ÇBK Mersin'i 85-64'lük skorla yenerek durumu 2-0 yaptı ve büyük bir avantajı eline aldı.