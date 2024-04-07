Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek final serisinde durumu 2-0'a getirdi

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ikinci maçın heyecanı yaşandı.
Valerie Garnier yönetimindeki Fenerbahçe ile Ceyhun Yıldızoğlu'nun çalıştırdığı ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler 85-64'lük skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1 maç kaldı
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında konuk ettiği ÇBK Mersin'i 99-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.
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