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Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek finale yükseldi

Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek finale yükseldi Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler üst üste üçüncü kez finale çıkmış oldu.