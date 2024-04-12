Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerek finale yükseldi

Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında ÇBK Mersin'i 89-80 yendi.
Fenerbahçe üst üste üçüncü kez finalde
Böylece sarı-lacivertliler üst üste üçüncü kez finale yükseldi. Sarı lacivertliler, 14 Nisan'da oynanacak finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe'de Kayla McBride 25 sayıyla maçın skoreri oldu ve attığı üçlüklerle galibiyette önemli rol oynadı.
Nikolina Milic 15 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Emma Meesseman 17, Napheesa Collier 12, Yvonne Anderson 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.
İlk çeyrek
Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrekte ribauntlarında rakibe üstünlük kuran Fenerbahçe, Marina Mabrey- Kahleah Copper ikilisine Kayla McBride- Napheesa Collier- Emma Meesseman üçlüsü ile yanıt verdi ve çeyreği 27-20 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek
İkinci çeyrekte skoru 34-34’te eşitleyen ÇBK Mersin karşısında Kayla McBride’nin kritik üçlükleriyle skor üstünlüğünü tekrar ele alan Fenerbahçe, Napheesa Collier-Nikolina Milic ikilisi ile de skoru 43-36’ya getirdi.
Mola sonrası Kayla McBride- Nikolina Milic ikilisiyle skor üreten Fenerbahçe, soyunma odasına 48-42 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek
Üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya kadar açan Fenerbahçe, son bölümde Mersin ekibinin farkı kapatma çabalarına Kayla McBride ile izin vermedi ve son periyota 66-62 önde girdi.
Son çeyrek
Final periyotunda iki üçlükle başlayan Fenerbahçe, Mavunga’yı durdurmakta zorlandı ve skor 72-72’de eşitlendi.
Moladan Emma Meesseman’ın basketiyle Fenerbahçe, skor eşitliğinin ardından 9-0’lık seriyle 85-76 öne geçti. Son bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, maçı 89-80 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Periyotlar
1. Periyot: 27-20
Devre: 48-42
3. Periyot: 66-62
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış