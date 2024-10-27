Fenerbahçe, Darüşşafaka deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 97-87'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Darüşşafaka: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2
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