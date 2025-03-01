Fenerbahçe, Darüşşafaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-75'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: James Metecan Birsen 8, Melli 4, Tarık Biberoviç 17, Hall 3, Zagars 5, McCollum 3, Baldwin 14, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 8, Hayes 14, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 15
Darüşşafaka: Muhaymin Mustafa 13, Moore 12, Tinkle 16, Gach 4, Brajkovic 3, Tolga Kay, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 10, Efe Demir 4
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