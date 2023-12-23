Fenerbahçe deplasmanda Alba Berlin'i devirdi Fenerbahçe EuroLeague'in 16. haftasında konuk olduğu Alba Berlin'i 91-82'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'da Alba Berlin deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 91-82'lik skorla kazandı.

Temsilcimizde Scottie Wilbekin 20, Georgios Papagiannis 15, Johnathan Motley 14, Tyler Dorsey 12 sayı ile mücadele ederken Nick Calathes de 13 asist yaptı.

Ev sahibi ekipte Sterling Brown 15, Matt Thomas 13, Yanni Wetzell 12, Gabriele Procida 11 sayı ile oynadı.

Sıradaki rakip Anadolu Efes

Bu sonuçla 16. maçında 9. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olacak.

16. maçında 13. yenilgisini alan Alba Berlin ise Olympiakos'u ağırlayacak.