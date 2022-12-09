Fenerbahçe deplasmanda Alba Berlin'i mağlup etti

Euroleague'in 12. haftasında Alba Berlin ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 104 - 75 yendi.

Fenerbahçe ve Alba Berlin Euroleague'in 12. haftasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin 10. galibiyeti

Deplasmanda rakibini 104 - 75 yenen Fenerbahçe, bu sonuçla Euroleague'deki 10. galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe'de Başantrenör Dimitris Itoudis, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Topu paylaştık, çok asist yaptık"



Galibiyetten ötürü takımı tebrik eden Itoudis,”Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki (Real Madrid) mağlubiyetten sonra reaksiyon gösterdiler. Savunmada iyi iş çıkarttık, ribauntları domine ettik. Topu paylaştık, çok asist yaptık. Tek kötü taraf bugün 22 top kaybımız olmasıydı. Top kaybını biraz daha az yapsak, bugünkü performansımızla 30 üzeri asistle de maçı bitirebilirdik. Onların agresif savunması sebebiyle maç başında çok da iyi değildik ve bizim adımıza top kayıpları oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir sinerji sporu"

8 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaşmasıyla ilgili Itoudis, “Sonuçta bu bir sinerji sporu. Bir şeyleri paylaşmak gerekiyor. Topu paylaştığımızda bir yerlerde avantaj buluruz. Devre arasında çift haneli farkla önde olsak da üçüncü periyotta o bölümü geride bırakıp devam etmemiz gerekiyordu. Alba Berlin inatçı bir takım” dedi.

Taraftarlar için de ayrı bir parantez açan Itoudis,“ Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize evimizde oynuyor gibi hissettirdiler. Teşekkürler.” diye konuştu.



