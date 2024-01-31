Fenerbahçe deplasmanda Asvel'i yendi

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EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe, Fransa'da Asvel deplasmanına çıktı.
Temsilcimiz mücadeleyi 83-73'lük skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'de Johnathan Motley 24 sayı, 3 ribaund; Scottie Wilbekin 17 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Amine Noua 11 sayı, 7 ribaund, 2 blok ile mücadele etti.
Asvel'de Mike Scott 26 sayı, 6 ribaund; Paris Lee 18 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Youssoupha Fall 5 sayı, 11 ribaund ile oynadı.
Sıradaki rakip Monaco
Bu sonuçla 24. maçında 15. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe çift maç haftasının ikinci ayağında Monaco'ya konuk olacak.
24. maçında 19. yenilgisini alan Asvel ise zorlu Real Madrid deplasmanında sahne alacak.
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