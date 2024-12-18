Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'ya farklı kaybetti

Haber Merkezi

EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona deplasmanına çıktı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 90-63'lük skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise İspanyol ekibinde 25 sayı kaydeden Kevin Punter oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 9. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

EuroLeague'de çıktığı son iki maçta toplam 57 sayı farkla mağlup olan temsilcimiz son 5 maçının 4'ünü kaybetti.

Fenerbahçe'nin son 5 maçı:

- Olimpia Milano 85-91

- Baskonia 88-76

- Real Madrid 70-82

- Monaco 99-69

- Barcelona 90-63

BARCELONA: 90 - FENERBAHÇE: 63

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya)

Barcelona: Punter 25, Anderson 18, Vesely 2, Satoransky 5, Parker 15, Sarr, Brizuela 11, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parra 4

Fenerbahçe: Baldwin 4, Hayes-Davis 7, Hall 9, Colson 15, Birch 8, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Biberovic 4, Guduric 3, Mert Ekşioğlu

1. Periyot: 20-12

Devre: 44-37

3. Periyot: 65-53