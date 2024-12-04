Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'ya yenildi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Baskonia deplasmanına çıktı.

Baskonia, mücadeleyi 88-76'lık skorla kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Baskonia, 6. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 4. kez parkeden yenilgi ile ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Baskonia’da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.

BASKONIA: 88 - FENERBAHÇE: 76

Hakemler: Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)

Baskonia: Howard 17, Forrest 2, Sedekerskis 12, Hall 14, Moneke 9, Raieste 3, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14

Fenerbahçe: Baldwin 10, Guduric 10, Colson 5, Hayes-Davis 11, Birch 9, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Biberovic 13, Zagars 13, Mert Ekşioğlu

1. periyot: 26-12

Devre: 45-25

3. periyot: 63-47

Beş faulle çıkan: 39.28 Howard (Baskonia)