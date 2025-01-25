Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos deplasmanına çıktı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 87-77'lik skorla kazanmayı başardı.

Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

EuroLeague'de oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği Fenerbahçe, bu sonuçla 15. galibiyetini aldı.

7 maçlık galibiyet serisi bulunan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Olympiakos ise 7. kez mağlup oldu.

OLYMPIAKOS: 77 - FENERBAHÇE: 87

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Olympiakos: Williams-Goss 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 5, Fall 7, Fournier 21, Larentzakis, Vildoza 3, Dorsey, Peters 6, Milutinov 7

Fenerbahçe: Zagars 6, Colson, Sertaç Şanlı 11, Hayes-Davis 14, Guduric 21, McCollum 12, Melli 4, Biberovic 11, Hall 6, Birch 2

1. Periyot: 21-17

Devre: 40-43

3. Periyot: 59-69