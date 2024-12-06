Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti

AA
Basketbol Avrupa Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe, İspanya’da karşılaştığı Real Madrid’i 82-70’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE'NİN 10. GALİBİYETİ
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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