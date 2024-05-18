Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı yendi

AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti.
Maçın 3. çeyreğini 62-49 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 74-63 kazandı.
Seride eşitlik var
Fenerbahçe, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 1-1 yaptı.
Ligde şampiyonu belirleyecek üçüncü ve son maç, 26 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da maçı salonda takip etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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