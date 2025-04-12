Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a fark attı
AA & Ensonhaber

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 26-15 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 38-27 üstün gitti.

SERİYE EŞİTLİK GELDİ

İkinci yarıda farkı açan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğini 61-47 önde geçtiği karşılaşmadan 82-50 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe İstanbul Jet, seride durumu 1-1'e getirdi.

SON MAÇ GALATASARAY'IN EV SAHİPLİĞİNDE

Play-off final serisinin üçüncü ve son müsabakası, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu maçı kazanacak takım, seriyi kazanarak şampiyonluğa ulaşacak.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor