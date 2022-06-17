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    Fenerbahçe, Djordjevic ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı.
    • 17.06.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 16:54
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    Fenerbahçe, Djordjevic ile yollarını ayırdı

    Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i finallerde deviren Fenerbahçe Beko, ligde şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Yeni sezonda yeni bir yapılanma içerisine girmek isteyen sarı-lacivertliler, işe teknik taraftan başladı.

    Fenerbahçe basket takımı başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı.

    Fenerbahçe, Djordjevic ile yollarını ayırdı #1

    "Kendisine başarılar diliyoruz"

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

    Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

    Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe, Djordjevic ile yollarını ayırdı #2


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