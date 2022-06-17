Fenerbahçe, Djordjevic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı.

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i finallerde deviren Fenerbahçe Beko, ligde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Yeni sezonda yeni bir yapılanma içerisine girmek isteyen sarı-lacivertliler, işe teknik taraftan başladı.

Fenerbahçe basket takımı başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı.





"Kendisine başarılar diliyoruz"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.