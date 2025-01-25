Fenerbahçe, Emlak Konut'a kaybetti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Emlak Konut ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 73-70'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Emlak Konut: Thomas 20, Sehernaz Çidal 6, Macaulay 4, Parks 20, Gueye 21, Gamze Takmaz 2
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 7, Williams 14, Meesseman 16, Allemand 11, Charles 15, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 2
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