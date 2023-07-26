Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı Geçen sezon üç farklı organizasyonda MVP ödülüne layık görülen Emma Meesseman, 1 sezon daha Fenerbahçe forması giyecek.

İHA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonda şampiyonluklara önemli katkı veren Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncu, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Belçika ile şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilmişti.

Üç farklı organizasyonda en değerli isim seçildi

Sarı-lacivertliler ile 2022-2023 sezonu EuroLeague ve lig şampiyonlukları yaşayan Emma Meesseman EuroLeague’de normal sezonun, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de final serisinin en değerli oyuncusu oldu.