Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'uyla karşılaşacak

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Euroleague'in 5. haftasında 25 Ekim Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Ataşehir Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Panathinaikos'u milli çalıştırıcı Ergin Ataman yönetirken milli basketbolcu Cedi Osman ise burada forma giyiyor.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

38 KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.