Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Arturs Zagars'ı transfer etti.

Yeni sezonda EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.
Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu Arturs Zagars'ı renklerine bağladı.
İlk sezonunu BC Wolves'te geçirecek
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek.
FIBA 2023 Dünya Kupası'nda dikkatleri çekti
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Zagars, 2017'de İspanya'nın Joventut Badalona takımına transfer oldu.
Badalona kariyeri boyunca kiralık olarak CB Prat, Braunschweig formaları da giyen Zagars, 2022-2023 sezonunu ise Litvanya temsilcisi Nevezis'te geçirdi.
Zagars, Nevezis formasıyla geçen sezon 22 lig maçında 15,4 sayı, 3 ribaunt ve 4,4 asist ortalamaları yakaladı.
Arturs Zagars, son olarak FIBA 2023 Dünya Kupası'nda 12,4 sayı, 7,4 asist, 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.