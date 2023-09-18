Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Arturs Zagars'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

Yeni sezonda EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.

Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu Arturs Zagars'ı renklerine bağladı.

İlk sezonunu BC Wolves'te geçirecek

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek.