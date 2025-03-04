Fenerbahçe erteleme maçında Paris Basketbol'u yendi

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EuroLeague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk oldu.

Temsilcimiz mücadeleyi 87-83'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 27. maçında 18. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano deplasmanına gidecek.

27. maçında 11. yenilgisini alan Paris Basketbol ise Monaco'yu ağırlayacak.

PARIS BASKETBOL: 83 - FENERBAHÇE: 87

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)

Paris Basketbol: Shorts 22, Ward 14, Bandja 4, Hayes 9, Jantunen 5, Cavaliere 2, Hifi 15, Maodo 9, Outtara 3, Hommes

Fenerbahçe: Hayes-Davis 14, Hall 2, Zagars, Colson 5, Birch 5, Baldwin 11, Melli 2, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 14, Pierre 6, Guduric 19

1. Periyot: 26-16

Devre: 45-37

3. Periyot: 60-63