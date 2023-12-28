Fenerbahçe, EuroLeague derbisinde Anadolu Efes'i yendi Fenerbahçe, EuroLeague'in 17. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Konuk ekip son dakikalardaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-84'lük skorla kazanmayı başardı.

Larkin'in çabası yetmedi

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 24 sayı, 6 ribaund; Nick Calathes 17 sayı, 8 asist; Georgios Papagiannis 12 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist; Daniel Oturu 19 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Rodrigue Beuabois 10 sayıyla oynadı.

Jasikevicius ile dörtte dört

Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından Monaco, Zalgiris Kaunas ve Alba Berlin'i mağlup eden, Anadolu Efes galibiyetiyle üst üste dördüncü maçını kazanarak 17. maçında 10. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih ve Baskonia mağlubiyetlerinin ardından üst üste dördüncü yenilgisini alarak 17. maçında 10. kez kaybeden Anadolu Efes ise Valencia deplasmanına gidecek.