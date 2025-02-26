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Fenerbahçe, Euroleague Women’da üst üste beşinci kez Final Four’da

Fenerbahçe, Euroleague Women’da üst üste beşinci kez Final Four’da Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu rövanşında Fenerbahçe, Beretta Famila'yı 64-60 mağlup ederek bir kez daha Dörtlü Final’e yükseldi.