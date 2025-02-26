Fenerbahçe, Euroleague Women’da üst üste beşinci kez Final Four’da

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Yarı final play-in rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile Beretta Famila takımları Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştı.
Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımını 86-80 mağlup eden Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını 64-60 kazanarak bu yıl İspanya’nın Zaragoza şehrinde düzenlenecek EuroLeague Women Dörtlü Final’ine adını yazdırdı.
ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ FINAL FOUR'DA
Sarı- lacivertlilerin başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmanın en skorer ismi ise 25 sayı ile rakip takımdan Laksa oldu.
Fenerbahçe bu sonuçla, Euroleague Women’da üst üste beşinci kez Final Four’a kalma başarısı gösterdi.
Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.
Fenerbahçe - Beretta Famila Schio: 64-60
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6
Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-26
3. Periyot: 50-40
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