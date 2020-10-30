Fenerbahçe, EuroLeague'de 3. galibiyetini aldı

THY EuroLeague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi ve 3 maç sonra parkeden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, mücadeleye Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Nando De Colo beşiyle başladı.

Hava atışı sonrasında Nando De Colo ile maçtaki ilk hücumu gerçekleştiren sarı-lacivertliler bu hücumdan eli boş dönerken Maccabi de ilk bölümü skor üretmeden geçti. Maçtaki ilk basket ev sahibinde Dragan Bender'den geldi (3-0). Devamında Ante Zizic'le skoru 5-0'a getiren İsrail temsilcisi karşısında Fenerbahçe'deki ilk basket Jan Vesely'den geldi (5-2). Elijah Bryant'la üst üste sayılar bulan Maccabi Playtika'ya, Nando De Colo ile cevap verildi (9-4). Hücumdaki organizasyonda sıkıntılar yaşanan çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 13-4 geride geçen Fenerbahçe Beko, çeyreğin devamında Jarell Eddie ve Ali Muhammed gibi kenardan gelen isimlerin katkı vermesiyle bitime 3 dakika kala skoru 15-10'a getirdi. Savunma gayreti ve dış atışların da etkisiyle son 1 dakikanın içine farkı eriterek 2 sayı geride giren Fenerbahçe Beko karşısında çeyreğin sonucunu belirleyen basket Scottie Wilbekin'den geldi ve ev sahibi takım çeyreği 22-18 önde tamamladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ ÇEYREĞE BASKILI BAŞLADI

İkinci çeyreğe ön alanda baskı yaparak başlayan Fenerbahçe'nin bu periyottaki ilk basketi Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu şuttan geldi (24-21). Devamında katkı veren Melih Mahmutoğlu ile skora denge getiren (24-24) Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie'nin 2 sayılık basketiyle de maçta ilk defa öne geçti (24-26). Blayzer ve Othello Hunter'la yeniden öne geçen (29-26) ev sahibi takım, TV molasına da 31-26'lık üstünlükle girdi. Molanın ardından gerçekleştirilen hücum sonrasında faul çizgisine gelen Nando De Colo ile Jan Vesely'nin de katkısıyla Fenerbahçe farkı 1 sayıya indirdi (31-30). Hücum ribauntlarında öne çıkılan çeyreğin son 1 dakikasına girilirken Fenerbahçe Beko farkı 1 sayıya(36-35) kadar indirse de Maccabi soyunma odasına 38-35 öne girdi.

İkinci yarıya Zizic'in basketiyle başlayan Maccabi Playtika'ya cevap Lorenzo Brown'dan geldi (40-37). Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü Scottie Wilbekin ile Jarell Eddie'nin karşılıklı 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutlarla 47-44 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilse de Fenerbahçe, Lorenzo Brown'la maça ortak oldu (47-47). Çeyreğin bitimine 2:30 varken Nando De Colo'nun 2 sayılık basketiyle 47-49'luk üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe Beko karşısında Maccabi Playtika Tel Aviv, Chris Jones'la maça ortak oldu (49-49). Büyük bir çekişmeye sahne olan çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan Fenerbahçe, final periyotuna 54-56 önde girdi.

SON ÇEYREĞE SARI LACİVERTLİLER HARİKA GİRDİ

Son çeyreğe harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'yla üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu şutlarla farkı 8 sayıya çıkardı (54-62). İsrail temsilcisi Elijah Bryant'la farkı eritmeye çalışsa da Ali Muhammed ve kenardan verim veren Dyshawn Pierre'le fark çift hanelere çıktı (58-69). Devamında Maccabi Playtika'nın Scottie Wilbekin ve Ante Zizic gibi isimleriyle sonuca gitme çabalarına Nando De Colo, Jan Vesely ve Dyshawn Pierre'le son veren Fenerbahçe Beko, rakibini 75-65 mağlup ederek THY EuroLeague'deki üçüncü galibiyetini aldı.