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    Fenerbahçe EuroLeague'de 3'te 3 yaptı

    Basketbolda EuroLeague'in 3. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup ederek 3. maçını da kazandı.
    • 18.10.2022 - 23:24
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    Fenerbahçe EuroLeague'de 3'te 3 yaptı

    Karşılaşmaya Nando de Colo ve Fall'un basketleriyle başlayan konuk takıma Wilbekin'in yay gerisinden üç isabetli atışı ve Motley ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, rakibinin mola almak zorunda kaldığı 5. dakikayı 15-8 önde geçti.

    Mola dönüşüne 9-0 seriyle başlayan Fransız temsilcisi karşısında kontrolü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, rakibine Pierre, Guduric ve Metecan Birsen'in 7 sayılık serisiyle yanıt verdi ve ilk çeyreği 25-19 üstün tamamladı.

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #1

    İkinci çeyrek

    AA'nın haberine göre; ikinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla iki dakika dolmadan farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Çabuk toparlanan ASVEL, Lacombe ve Lauvergne'in sayılarıyla 24. dakikada skoru 32-27'ye getirdi. Kalan bölümde farkın erimesine izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #2

    Üçüncü çeyrek

    Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin üst üste hücumlardan boş döndüğü bu bölümde Motley ve Calathes'in sayılarıyla 23. dakikada 52-38 üstünlüğü yakaladı. Bu çeyreği yine Wilbekin'in sayılarıyla bitiren sarı-lacivertliler, son 10 dakikaya 19 sayı farkla (65-46) girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #3

    Son çeyrek

    Seyircisinin de desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın tribünlerden alkış aldığı son çeyrekte farkı korudu ve salondan 84-63 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #4

    Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

    Sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ve Maccabi Tel Aviv'in ardından ASVEL'i de yenerek 3'te 3 yaptı.

    De Colo'ya plaket

    Bu arada maç öncesinde 2019-22 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen ve şu anda ASVEL kadrosunda yer alan Fransız oyuncu Nando de Colo'ya plaket verildi.

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #5

    Fenerbahçe Beko: 84 - ASVEL: 63

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

    Fenerbahçe Beko: Wilbekin 15, Calathes 11, Hayes-Davis, Pierre 5, Motley 13, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 3, Edwards 19, Melih Mahmutoğlu, Guduric 7, Booker, Jekiri 5

    Fenerbahçe EuroLeague de 3 te 3 yaptı #6

    ASVEL: Nando de Colo 10, Obasohan 5, Kahudi, Lighty 4, Fall, 17, Mathews 6, Polite, Noua 2, Lacombe 4, Lauvergne 8, Diot, Pons 7

    1. periyot: 25-19

    Devre: 42-36

    3. periyot: 65-46


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