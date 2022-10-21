Fenerbahçe EuroLeague'de 4'te 4 yaptı

Basketbolda EuroLeague'in 4. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i de yenerek 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, maça Jonathan Motley’in boyalı alandan bulduğu iki basketle başladı: 4-3. Scottie Wilbekin’in üçlüğünün ardından uzun süre sayı bulamayan Fenerbahçe, rakibin yayın gerisinden bulduğu isabetleri engelleyemedi ve periyodun bitimine 5:31 kala molaya gitti: 7-13.

Moladan sonra hücum ritmini bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Chris Jones’un basketiyle 12-20 geriye düştü. Scottie Wilbekin’in 3+1’i farkı beşe indirdi: 18-23. Devin Booker’ın basketi, ilk çeyreğin skorunu belirledi: 20-25.

İkinci çeyrek

İkinci çeyreğe Valencia, 0-8’lik seriyle başladı ve skoru 20-33’e getirerek Fenerbahçe’ye molayı aldırdı. Ardından Fenerbahçe 6-0’lık bir skor serisi yakaladı ve Valencia, çeyreğin bitimine 5:10 kala molaya gitti: 26-33. Fenerbahçe, boş şutlardan yararlanamadı ve fark tekrar çift hanelere çıktı: 28-40. Ardından Nick Calathes’in üçlüğü ve Motley’in 2+1’iyle Fenerbahçe, 55 saniye kala skoru 34-41’e getirdi. Kalan sürede Valencia, hızlı hücumla iki sayı buldu ve devreyi 34-43 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek

İkinci yarıya Nigel Hayes ve Scottie Wilbekin’in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe, skoru 40-45’e getirdi. Savunmadaki sertliği arttıran Fenerbahçe, Wilbekin’in üçlüğüyle skora dengeyi getirdi: 47-47. Wilbekin, moladan sonra da durmadı ve üçlüğüyle Fenerbahçe’yi 50-47 öne geçirdi. Bu sefer de yayın gerisinden isabetleri bulan oyuncu Nigel Hayes oldu ve skor 56-51’e geldi. Karşılıklı basketlerle geçen son bölümün ardından çeyrek, Fenerbahçe’nin 60-58’lik üstünlüğüyle son buldu.

Son çeyrek

Son periyodun ilk sayıları yine yayın gerisinden Nigel Hayes’ten geldi: 63-58. Nick Calathes’in üçlüğüyle farkı yediye çıkaran Fenerbahçe, maçın bitimine 5:19 kala 71-64 öne geçti. Bu bölümün ardından iki taraf da hücumda skor üretmekte zorlanırken son 1 dakikaya temsilcimizin 73-68 üstünlüğüyle girildi. Son bölümde Marko Guduric hücumda sorumluluk aldı ve üst üste basketleriyle skoru 78-72 yaptı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 79-77’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 79 - Valencia Basket: 77

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 8, Hayes-Davis 17, Pierre 2, Motley 16, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Edwards 2, Jekiri 2, Guduric 10, Booker 2

Valencia Basket: Claver 7, Puerto 7, Prepelic 4, Jones 16, Dubljevic 13, Harper 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 10, Radebaugh 2, Alexander 5

1. periyot: 20-25

Devre: 34-43

3. periyot: 60-58