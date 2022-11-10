Fenerbahçe'den EuroLeague'de 6. galibiyet

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague'in 7. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 93-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikadan itibaren Pierre ve Motley'in etkili oyunuyla temposunu yükseltirken, yakaladığı 13 sayılık seriyle skoru 18-6'ya getirdi. Bentil ve Nedovic'in skorer oyunuyla konuk ekip farkı yeniden tek hanelere düşürse de ilk çeyrek sarı-lacivertli takımın 24-23 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrek

İkinci çeyrekte ribauntlarda sorun yaşayan ev sahibi ekip, bir ara 5 sayı (29-34) geriye düşse de Guduric ve Jekiri'nin üst üste basketleriyle skora dengeyi getirdi. Bitime bir dakika kala kaptan Melih Mahmutoğlu'nun art arda Kızılyıldız potasına gönderdiği 5 sayı tribünleri ayağa kaldırırken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 42-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrek

Tutuk başladığı ikinci yarının başında geriye düşen (46-50) Fenerbahçe Beko, Motley-Pierre ikilisinin devreye girmesiyle vites artırdı ve skoru 59-54 lehine çevirdi. Kızılyıldız'ın son üç dakikada sadece 3 sayı üretebildiği çeyrek, sarı-lacivertli ekibin 66-57 üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrek

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivretliler, 33. dakikada Lazic'in üç sayısına Guduric ve Calathes'in üçlükleriyle yanıt verirken, rakibinin farkı azaltma çabalarını karşılıksız bıraktı. Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle (5/8) rakibinin direncini kıran (84-71) Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisini 93-79 mağlup etti.

Melih'ten kariyer rekoru

AA'nın haberine göre; Kızılyıldız potasına 20 sayı gönderen kaptan Melih Mahmuoğlu, EuroLeague'de kariyer rekoru kırdı.

Lider Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 6. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız mts ise 6. kez parkeden mağlup ayrıldı.

10 Kasım'a özel forma

Fenerbahçe Beko, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde özel formayla andı.

Sarı-lacivertli ekip, Sırbistan temsilcisi karşısında lacivert çubuklardan birinin siyaha dönüştürüldüğü özel formasıyla mücadele etti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli futbol takımının genç yıldızı Arda Güler de tribünden takip etti.

Fenerbahçe: 93 - Kızılyıldız mts: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 1, Hayes-Davis 10, Pierre 10, Calathes 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 20, Jekiri 2, Guduric 17, Booker

Kızılyıldız mts: Holland, Vildoza 13, Lazarevic 6, Petrusev 8, Bentil 12, Lazic 5, Martin 3, Ivanovic 6, Nedovic 17, Kuzmic 9

1. Periyot: 24-23

Devre: 42-41

3. Periyot: 66-57

Itoudis: "Kötü başladık, iyi bitirdik"

Fenerbahçe'nin başantrenörü Dimitris Itoudis, kötü savunmayla başlamalarına karşın üçüncü çeyrekte toparlanarak galip geldiklerini söyledi.

Yunan çalıştırıcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Savunmamız çok iyi değildi. Oyun kurucularını tutamadık. Üçüncü çeyrekte toparlandık. Ligde bütün takımlar çok iyi, seviye çok yüksek. Sporcular için kolay değil. Milli takımda oldukları için Kızılyıldız mts bazı oyuncuları getiremedi. Melih Mahmutoğlu kenardan gelerek maça farklı bir boyut kazandırdı." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko ve Yunanistan Milli Takımı'nı birlikte çalıştırırken motivasyonunu nasıl koruduğu yönündeki soruya Itoudis, "Çok zor bir şey. Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Sözleşmemde olmamasına rağmen bana izin verdiler. Bana özel uçak gönderen Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Burada önemli olan şey FIBA ve Avrupa Ligi ne istiyor? En iyi oyuncuları istiyorlarsa, daha iyi iletişim kurmaları lazım. Yanlış bilmiyorsam 4 başantrenör hem kulüp hem milli takım çalıştırıyor. Bu kolay değil. Türkiye Basketbol Federasyonu maçları erteledi milli takıma yardımcı olması için ama Yunanistan yapmadı. FIBA ile Avrupa Ligi'nin standartları adil değil." yanıtını verdi.

Jovanovic: "Enerjimiz kalmadı"

Kızılyıldız mts Başantrenörü Vladimir Jovanovic, eksik oyuncularına dikkat çekip, maça iyi başlayamadıklarını aktardı.

Jovanovic, "İyi savunma yapamadık ve kolay sayı bulmalarına izin verdik. Hatta ikinci kez topu almalarına bile izin verdik. Çok fazla eksik oyuncumuz olduğu için enerjimiz kalmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.