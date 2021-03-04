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    Fenerbahçe EuroLeague'de Armani'yi yendi

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda mağlup etti.
    • AA
    • 04.03.2021 - 02:42
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    Fenerbahçe EuroLeague'de Armani'yi yendi

    Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.

    İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

    İKİNCİ PERİYOT

    Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Armani yi yendi #1

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

    Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Armani yi yendi #2

    AX Armani Exchange Milan: 92 - Fenerbahçe Beko: 100

    Salon: Mediolanum Forum

    Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

    AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

    Fenerbahçe Beko: De Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O'Quinn 3, Barthel 9, Eddie

    1. Periyot: 28-24

    Devre: 52-50

    3. Periyot: 69-78

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