Fenerbahçe EuroLeague'de Bayern Münih'e yenildi

Basketbol EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu.

Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe, soyunma odasına 35-30 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN 10 MAÇTA 3 GALİBİYETİ VAR

EuroLeague'de 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.



Fenerbahçe'de 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.