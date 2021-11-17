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    Fenerbahçe EuroLeague'de Bayern Münih'e yenildi

    Basketbol EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu.
    • AA
    • 17.11.2021 - 03:55
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    Fenerbahçe EuroLeague'de Bayern Münih'e yenildi

    Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe, soyunma odasına 35-30 geride gitti.

    Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Bayern Münih e yenildi #1

    FENERBAHÇE'NİN 10 MAÇTA 3 GALİBİYETİ VAR

    EuroLeague'de 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

    Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

    Fenerbahçe'de 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.

    Fenerbahçe EuroLeague de Bayern Münih e yenildi #2

    Fenerbahçe EuroLeague de Bayern Münih e yenildi #3

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