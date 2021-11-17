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Fenerbahçe EuroLeague'de Bayern Münih'e yenildi
Basketbol EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu.
- AA
- 17.11.2021 - 03:55
Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe, soyunma odasına 35-30 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN 10 MAÇTA 3 GALİBİYETİ VAR
EuroLeague'de 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.
Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe'de 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.