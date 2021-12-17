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    Fenerbahçe EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı mağlup etti

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 yendi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 00:00
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    Fenerbahçe EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı mağlup etti

    Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

    İLK PERİYOT

    Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-2. Enoch'un skor yükünü üstlenmesiyle farkı azaltan Bitci Baskonia'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Bitci Baskonia yı mağlup etti #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci periyotta Baskonia 6 top kaybı yaşadı. De Colo'nun son bölümdeki 10 sayılık katkısıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-28 üstün gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Bitci Baskonia yı mağlup etti #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Bitci Baskonia karşısında De Colo ve Polonara ile skor üreten sarı-lacivertliler, son periyoda 55-43 önde girdi.

    SON PERİYOT

    Dördüncü ve son periyotta Guduric ve Vesely'nin hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 75-53 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Bitci Baskonia yı mağlup etti #3

    Fenerbahçe Beko: 75 - Bitci Baskonia: 53

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ)

    Fenerbahçe Beko: Henry 6, Melih Mahmutoğlu 3, Pierre 4, Vesely 13, Booker 8, De Colo 17, Guduric 7, Polonara 15, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Tarık Biberovic

    Fenerbahçe EuroLeague de Bitci Baskonia yı mağlup etti #4

    Bitci Baskonia: Peters, Baldwin 5, Fontecchio 5, Sedekerskis 8, Enoch 14, Granger 8, Costello 5, Giedraitis 2, Nnoko 2, Kurucs 4

    1. Periyot: 19-14

    Devre: 43-28

    3. Periyot: 55-43

    Fenerbahçe EuroLeague de Bitci Baskonia yı mağlup etti #5

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