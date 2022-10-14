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    Fenerbahçe EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı

    Basketbol Euro ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 86-71 yendi.
    • 14.10.2022 - 23:23
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    Fenerbahçe EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı

    Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Maccabi Playtika ise ilk yenilgisini yaşadı.

    Dengeli başlayan karşılaşmada Brown ve Poythress ile etkili olan Maccabi Playtika'ya Calathes'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 23-20 önde bitirdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #1

    İkinci çeyrek

    İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe, Wilbekin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 42-30. Sarı-lacivertli takım, 9 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk yarıyı 46-32 üstün tamamladı.

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #2

    Üçüncü çeyrek

    Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in isabetli dış atışıyla 23. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 56-36. Maccabi Playtika, Baldwin'in skorer performansıyla 28. dakikada farkı 13'e çekti: 61-48. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 65-52 önde girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #3

    Son çeyrek

    Dördüncü çeyrekte toparlanan Maccabi Playtika, Martin'in 3 sayılık basketiyle 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 67-60. Calathes ve Guduric'in peş peşe kaydettiği isabetli 4 atışla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.

    Müsabakayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş da takip etti.

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #4

    Fenerbahçe Beko: 86 - Maccabi Playtika: 71

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Piotr Pastusiak (Polonya)

    Fenerbahçe Beko: Wilbekin 12, Calathes 13, Pierre 3, Hayes-Davis 8, Motley 15, Edwards 4, Jekiri 4, Guduric 23, Booker 4

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #5

    Maccabi Playtika: Brown 13, Baldwin 14, Poythress 10, Nebo 12, Colson 5, Martin 5, Menco, Sorkin 8, Dibartolomeo 2, Hollins 2, Ziv

    1. Periyot: 23-20

    Devre: 46-32

    3. Periyot: 65-52

    Fenerbahçe EuroLeague de ikinci galibiyetini aldı #6


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