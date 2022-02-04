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    Fenerbahçe EuroLeague'de Milan'ı yendi

    Basketbol EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 mağlup etti.
    • AA
    • 04.02.2022 - 03:57
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    Fenerbahçe EuroLeague'de Milan'ı yendi

    Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

    İLK PERİYOT

    Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #3

    SON PERİYOT

    Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

    Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #4

    AX Armani Exchange Milan: 60 - Fenerbahçe Beko: 71

    Salon: Mediolanum Forum

    Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #5

    AX Armani Exchange Milan: Delaney 11, Hall 9, Ricci 5, Tarczewski, Melli 9, Rodriguez 3, Daniels 3, Hines 6, Bentil 12, Datome 2

    Fenerbahçe Beko: Henry 6, Şehmus Hazer 5, Pierre 6, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 1, İsmet Akpınar 8, Guduric 17, Floyd 6, Polonara 8

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #6

    1. Periyot: 12-18

    Devre: 34-43

    3. Periyot: 51-54

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #7

    Fenerbahçe EuroLeague de Milan ı yendi #8

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