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Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'lara yükseldi
THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek play-off turunu garantiledi.
- AA
- 31.03.2021 - 01:22
Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.
FENERBAHÇE RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.
EN SKORER DE COLO
Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'LARDA
Temsilcimiz, bu sonuçla play-off turunu garantiledi.