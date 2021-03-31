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    Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'lara yükseldi

    THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek play-off turunu garantiledi.
    • AA
    • 31.03.2021 - 01:22
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    Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'lara yükseldi

    Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.

    FENERBAHÇE RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

    İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de play-off lara yükseldi #1

    EN SKORER DE COLO

    Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.

    Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.

    FENERBAHÇE PLAY-OFF'LARDA

    Temsilcimiz, bu sonuçla play-off turunu garantiledi.

    Fenerbahçe EuroLeague de play-off lara yükseldi #2

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