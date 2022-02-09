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    Fenerbahçe EuroLeague'de Real Madrid'i yendi

    Fenerbahçe EuroLeague'de Real Madrid'i yendi

    Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup ederek galibiyet serisini 5'e çıkardı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 02:42
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    Sarı-lacivertli takım İspanyol raklibine karşı aldığı bu sonuçla, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı.

    REAL MADRİD'İ 7 MAÇ SONRA YENDİLER

    Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı.

    İLK PERİYOT

    Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Sergio Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 4. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 17-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Beko, son 6 dakika 9 saniye sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında ilk periyodu 19-8 önde tamamladı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko, ilk basketini 15. dakikada kaydetti. Bu periyotta attığı 8 sayıya karşılık potasında 9 sayıya izin veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 27-17 üstün gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda rakibine büyük üstünlük kurdu. 6 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 48-30 önde girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #3

    SON PERİYOT

    Dördüncü çeyrekte farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 66-51 galip ayrıldı.

    Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, kapalı gişe oynandı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #4

    Fenerbahçe Beko: 66 - Real Madrid: 51

    Stat: Ülker Spor ve Etkinlik
    Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #5

    Fenerbahçe Beko: Henry 8, Pierre 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 6, Ahmet Düverioğlu, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Guduric 12, Floyd 9, Polonara 5

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #6

    Real Madrid: Alocen 4, Abalde, Llull 12, Poirier 2, Tavares 14, Williams-Goss 2, Causeur 2, Randolph, Rudy Fernandez 9, Yabusele, Thompkins 3, Nunez 3

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #7

    1. Periyot: 19-8

    Devre: 27-17

    3. Periyot: 48-30

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #8

    Fenerbahçe EuroLeague de Real Madrid i yendi #9


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