Fenerbahçe, EuroLeague'de sezona galibiyetle başladı Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk maçında konuk ettiği Olimpia Milano'yu normal süresi 76-76 biten maçın uzatma periyodu sonucunda 85-82 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalya ekibi Olimpia Milano'yu ağırladı.

Üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeli isabet oranıyla karşılaşmaya başlayan konuk takım, skor yükünü Guduric'in çektiği sarı-lacivertlilere karşı ilk periyodu 23-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen Fenerbahçe, 16. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 30-29.

Bu periyotta iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Mirotic'ten skor katkısı alan İtalya ekibi karşısında devre arasına 38-35 üstün girdi.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Üçüncü periyoda Voigtmann'ın sayılarıyla iyi başlayan Olimpia Milano'ya Madar ve Papagiannis'in basketleriyle cevap veren Fenerbahçe, 27. dakikada 55-45'lik skorla farkı çift hanelere taşıdı.

Mücadelenin final periyoduna ev sahibi ekibin 62-54'lük üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe etkili hücum ederek giren konuk ekip, 36. dakikada Mirotic'in üç sayı isabetiyle 69-68 öne geçti.

Olimpia Milano, bu periyotta Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe'ye Melli ile karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda Wilbekin ve Pierre'in üç sayı isabetleriyle rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler son hücumu iyi savunarak karşılaşmayı 85-82 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Mirotic'ten double-double

Fenerbahçe'de Wilbekin, 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda Mirotic'in 27 sayı, 11 ribauntluk double-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi.