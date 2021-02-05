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    Fenerbahçe Euroleague'de üst üste 9. maçını kazandı

    Fenerbahçe Euroleague'de üst üste 9. maçını kazandı

    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Zenit'i 92-84 mağlup etti.
    • AA
    • 05.02.2021 - 23:42
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 23:53
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    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırladı.

    Fenerbahçe, kendi evinde rakibini 92-84 mağlup etti.

    ÜST ÜSTE 9. MAÇINI KAZANDI

    Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.

    Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

    Fenerbahçe Euroleague de üst üste 9. maçını kazandı #1

    Fenerbahçe Euroleague de üst üste 9. maçını kazandı #2

    Fenerbahçe Euroleague de üst üste 9. maçını kazandı #3

    Fenerbahçe Euroleague de üst üste 9. maçını kazandı #4

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