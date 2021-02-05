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- Fenerbahçe Euroleague'de üst üste 9. maçını kazandı
Fenerbahçe Euroleague'de üst üste 9. maçını kazandı
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Zenit'i 92-84 mağlup etti.
- AA
- 05.02.2021 - 23:42
- Güncelleme : 05.02.2021 - 23:53
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırladı.
Fenerbahçe, kendi evinde rakibini 92-84 mağlup etti.
ÜST ÜSTE 9. MAÇINI KAZANDI
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.
Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.