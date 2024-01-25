Fenerbahçe, evinde Bologna'yı devirdi Fenerbahçe, EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan müsabaka sarı-lacivertlerin 88-75'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk çeyrek Bologna'nın üstünlüğüyle bitti

Müsabaka iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, Fenerbahçe pota altında Motley ve Papagiannis'le etkili oldu. İlk 5 dakikalık bölüm 9-9'luk eşitlikle geçildi.

Televizyon molasının ardından sarı-lacivertli takımda Papagiannis kenara gelirken, yeni transfer Fransız oyuncu Amine Noua, Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı.

Mola dönüşünde Fenerbahçe, Motley'le etkili hücumunu sürdürürken, Virtus Bologna ise dış atışlardaki isabet yüzdesiyle öne çıktı.

İlk çeyrek İtalyan ekibinin 25-21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte üstünlüğü eline aldı

İkinci periyot, Bologna'dan 5-0'lık serisiyle başladı: 21-30. Fenerbahçe'de Noua, Yam Madar ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle fark 2'ye indi: 28-30.

Üst üste 2 hücumdan boş dönen Fenerbahçe, 33-28 geriye düşmesine karşın Wilbekin ve Guduric'in baskılı oyunuyla 7-0'lık seri yakaladı: 35-33.

Çeyreğin kalanı karşılıklı sayılarla geçilirken, Wilbekin'in 3 sayılık basketi farkın 5'e yükselmesini sağladı: 47-42.

Devre Fenerbahçe'nin 52-47'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 19 sayı atan Motley, en skorer isim oldu.

Fenerbahçe, farkı açtı

İkinci devreye sert savunmayla başlayan sarı-lacivertliler; ilk 5 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakalayarak maçtaki en yüksek farka ulaştı: 62-49.

Televizyon molasının ardından alan savunmasına dönen Fenerbahçe, rakibini dış atışa zorlarken boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Noua'yla basketi buldu: 66-51.

Çeyreğin ilk 8 dakikalık bölümünde Virtus Bologna yalnızca 4 sayı atabildi. Fenerbahçe kalan sürede farkı koruyarak son çeyreğe 15 sayı önde girdi: 71-56.

Sarı-lacivertliler, 14. kez kazandı

Son çeyreğe İtalyan ekibi hızlı başladı. Fenerbahçe, hücum fauller nedeniyle sayı üretmekte zorlanırken televizyon molasına Bologna'nın 9-2'lik serisiyle girildi: 73-65.

Molanın ardından ribaundlarda üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli takım, 6-2'lik seriyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 79-67.

Son bölümde sert savunmasını sürdüren Fenerbahçe, maçın bitimine 1 dakika 30 saniye kala maçtaki en yüksek farka ulaştı: 88-71.

Karşılaşmayı 88-75 kazanan sarı-lacivertliler 14. galibiyetini elde ederken, Virtus Bologna ise 8. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki mücadelesinde LDLC Asvel ile 30 Ocak'ta deplasmanında karşılaşacak.