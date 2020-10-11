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    Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor'a 39 sayı fark attı

    Fenerbahçe Beko, Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fethiye Belediyespor'u 113-74 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 16:09
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    Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor'a 39 sayı fark attı

    Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague'te 2'de 2 yapmasının ardından Süper Lig'te de 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yaptı.

    Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor a 39 sayı fark attı #1

    100 SAYI BARAJI AŞILDI

    Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor'u 113-74 yendi.

    Sezona çok hızlı başlayan Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinen Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

    Fenerbahçe: Ali Muhammed 17, Kenan Sipahi 5, Eddie 18, Pierre 13, Vesely 10, Westermann 6, Hamilton 18, Biberovic 8, Berkay Candan 16, Yiğit Onan 2

    Fethiye Belediyespor: Cook 15, Tufan Önen, Neal 5, Frazier 2, Abu 30, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Polat Kaya 5, Sercan Engin 3, Hasan Emir Gökalp 2, İbrahim Yıldırım, Mustafa Baştürk 4

    Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor a 39 sayı fark attı #2

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