Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor'a 39 sayı fark attı

Fenerbahçe Beko, Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fethiye Belediyespor'u 113-74 mağlup etti.

Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague'te 2'de 2 yapmasının ardından Süper Lig'te de 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yaptı.





100 SAYI BARAJI AŞILDI

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Fethiye Belediyespor'u 113-74 yendi.

Sezona çok hızlı başlayan Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinen Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe: Ali Muhammed 17, Kenan Sipahi 5, Eddie 18, Pierre 13, Vesely 10, Westermann 6, Hamilton 18, Biberovic 8, Berkay Candan 16, Yiğit Onan 2

Fethiye Belediyespor: Cook 15, Tufan Önen, Neal 5, Frazier 2, Abu 30, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Polat Kaya 5, Sercan Engin 3, Hasan Emir Gökalp 2, İbrahim Yıldırım, Mustafa Baştürk 4